Şampiyonlar Ligi VAR'da Türk hakemlere görev vermedi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarından itibaren uygulanmaya başlanan VAR sisteminde Türk hakemler yer almadı. UEFA, Cüneyt Çakır'a Lyon-Barcelona maçını verirken bu mücadelenin VAR'ına ise Türk hakem atamadı.

Çakır ve ekibinin bu karşılaşmadaki VAR'ı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

Hatırlanacağı üzere eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "U EFA , Cüneyt Çakır'ın VAR yardımcılığına düşündüğü Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'i yetersiz buldu. Maalesef Cüneyt'in Şampiyonlar Ligi'ndeki VAR hakemleri Türk olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atanan Barış Şimşek ve FIFA kokartı bulunan Hüseyin Göçek'in UEFA tarafından VAR'a yetersiz görülmeleri futbol kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

#ÖZEL | UEFA Hakem Koçu Burçin Keskin, hakem konuşmalarının yayınlanmasının sorun teşkil etmeyeceğini söyledi:



▪VAR, hakemin önüne geçtiği için çözüm bulunamıyor



▪Ses kayıtları için başvuru yapılması yeterli



▪Tüm ülkelerin hakem havuzunda sorun varhttps://t.co/AdoSbbphg6 pic.twitter.com/Q3O78tnOY6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Şubat 2019