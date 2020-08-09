UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü Messi'den (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, 1-1'in rövanşında Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Cüneyt Çakır'ın iki kez penaltı kararı verdiği ve Messi'nin muhteşem bir gole imza attığı Barcelona-Napoli maçının özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Messi gol vuruşunu yere düşerken yaptı.

Messi gol vuruşunu yere düşerken yaptı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.

Barcelona ilk yarıda işi bitirdi

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı.

Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Barcelona-Napoli maç özeti için tıklayın

Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)
Lewandowski şov yaptı, Bayern Chelsea'yi dağıttı (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena’da Chelsea’yi konuk etti.Gol perdesini Lewandowski açtıMücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi.Bayern Perisic'le ikiyi buldu24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı.Abraham farkı bire indirdi44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Tolisso farkı açtı76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi.Son sözü yine Lewandowski söyledi83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.Bayern Münih-Chelsea maç özeti için tıklayın

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