UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 4-0 yenilen Alman temsilcisi, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleri ile 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. 28 yaşındaki Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkmasına rağmen yarı finale çıkan Barcelona'nın 2 yıldızı, gol krallığı için yakın takibini sürdürüyor.





Gol krallığı yarışına Barcelona rüzgarı





UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları öncesinde gol krallığı yarışında Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ve İspanyol ekibinin 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin performansları dikkati çekiyor. Yarı finale kadar sezonun en çok gol atan takımı olan Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 12 golle ikinci, Lewandowski de 11 golle üçüncü sırada yer alıyor. Organizasyonda gol krallığı yarışında 2 ve 3. sıradaki Barcelonalı iki futbolcu, bu sezon toplamda 23 gol kaydetti.









Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar attığı 37 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İspanyol ekibini, Alman kulüpleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih, 31'er gol ile takip ediyor. Yarı finalde mücadele edecek İngiliz ekibi Arsenal ve Fransız temsilcisi PSG ise ligde şimdiye kadar 30'ar gol kaydetti. Inter ise sadece 19 gol ile yarı finale çıkma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona golcüleriyle damga vuran Barcelona, yarı finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.





Ligde yarı final maçları öncesinde gol krallığı yarışında olan 3 futbolcu şunlar:





1) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 13 gol

2) Raphinha (Barcelona) - 12 gol

3) Robert Lewandowski (Barcelona) - 11 gol





Hakan Çalhanoğlu'dan 3 gol 1 asist



