Erling Haaland
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2.'nci hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Leipzig'i 3-1 mağlup etti.
İngiliz ekibinin maçtaki golleri Phil Foden, Julian Alvarez ve Jeremy Doku'dan geldi.
City'in dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland bu maçta da fileleri havalandıramadı.
Norveçli yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçı boş geçti. En son golünü geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Bayern Münih'e karşı atmıştı.
Haaland şu ana kadar çıktığı 11 maçta 8 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.