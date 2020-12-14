UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar birbirleriyle eşleşti?

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. En dikkati çeken eşleşme Barcelona-PSG oldu. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ise Porto ile eşleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv)

(Arşiv)

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

  • Borussia Mönchengladbach-Manchester City
  • Lazio-Bayern Münih
  • Atletico Madrid-Chelsea
  • Leipzig-Liverpool
  • Porto-Juventus
  • Barcelona-PSG
  • Sevilla-Borussia Dortmund
  • Real Madrid-Atalanta

Maçlar ne zaman oynanacak?

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:Seribaşı takımlar: Milan, Napoli, Roma (İtalya), Ajax, PSV (Hollanda), Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu İb...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.