Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Münih

Atletico Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona-PSG

Sevilla-Borussia Dortmund

Real Madrid-Atalanta

Maçlar ne zaman oynanacak?

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.