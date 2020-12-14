Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar birbirleriyle eşleşti?
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. En dikkati çeken eşleşme Barcelona-PSG oldu. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ise Porto ile eşleşti.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;
Borussia Mönchengladbach-Manchester City
Lazio-Bayern Münih
Atletico Madrid-Chelsea
Leipzig-Liverpool
Porto-Juventus
Barcelona-PSG
Sevilla-Borussia Dortmund
Real Madrid-Atalanta
Maçlar ne zaman oynanacak?
Son 16 turu ilk karşılaşmaları 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.
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