Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Maç sırasında tuvalete gitti ve geri dönmedi

Yamal'ın hasta haliyle maça çıktığı açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Porto'yu 1-0 yendiği maçta ilginç bir olay yaşandı.
Katalan ekibinin 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, maçın 71. dakikasında tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere soyunma odasına gitti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de oyuncusunun geri geleceğini düşünerek değişiklik yapmadı. Barcelona bu süreçte yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi kaldı.
Yamal geri dönmeyince Xavi, 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna dahil etti.
Xavi, maçın ardından Yamal'ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Oyuncunun hasta olduğunu belirten 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" diye konuştu.