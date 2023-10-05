Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Maç sırasında tuvalete gitti ve geri dönmedi

Katalan ekibinin 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, maçın 71. dakikasında tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere soyunma odasına gitti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de oyuncusunun geri geleceğini düşünerek değişiklik yapmadı. Barcelona bu süreçte yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi kaldı.

Oyuncunun hasta olduğunu belirten 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" diye konuştu.