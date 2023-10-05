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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç olay: Maç sırasında tuvalete gitti ve geri dönmedi

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tuvalete gitmek için sahayı terk etti.

11:22 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yamal'ın hasta haliyle maça çıktığı açıklandı.

Yamal'ın hasta haliyle maça çıktığı açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Porto'yu 1-0 yendiği maçta ilginç bir olay yaşandı.


Katalan ekibinin 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, maçın 71. dakikasında tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere soyunma odasına gitti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi de oyuncusunun geri geleceğini düşünerek değişiklik yapmadı. Barcelona bu süreçte yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi kaldı.


Yamal geri dönmeyince Xavi, 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna dahil etti.


"Yamal hastaydı"

Xavi, maçın ardından Yamal'ın durumu hakkında açıklama yaptı.


Oyuncunun hasta olduğunu belirten 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" diye konuştu.














#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
#Lamine Yamal
#Porto
9 dakika önce
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