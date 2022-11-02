Spor Şampiyonlar Liginde 4 grup tamamlandı 14 takım belli oldu
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Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı 14 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kış saati uygulamasına geçilen organizasyonun 20.45 seansında B Grubu maçları oynandı. Detaylara ve Şampiyonlar Ligi maç özetlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Şampiyonlar Liginde maç özetleri izle, hangi takımlar gruptan çıktı?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 14 takım belli oldu. Maç özetleri izle

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında son hafta heyecanı yaşanıyor. A ve B grubunda ikili averajlar ön plana çıkarken, D grubunda 1 gol sıralamayı değiştirdi.

Atletico Madrid 11 yıl sonra veda etti

B grubunda ilk 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Porto, son maçta Atletico Madrid’i 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti ve grubu 12 puanla lider tamamladı. Şampiyonanın flaş takımlarından Club Brugge, Almanya’da Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu ikinci tamamlarken, Leverkusen Avrupa Ligi vizesi aldı. 5 puanlı Atletico Madrid ise averajla Avrupa kupalarına veda etti. Böylelikle İspanyol ekibi 11 yıl sonra Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etmiş oldu.

A Grubu’nda Liverpool, Napoli’yi 2-0 mağlup etmesine rağmen ikili averajla grubu ikinci bitirdi. C Grubu’nda Bayern Münih, Inter’i 2-0 yenerek grup aşamasını kayıpsız tamamladı ve 18 puanla lider olarak gruptan çıkmayı başardı. İkinci olan Inter 10 puanda kaldı, İtalyan ekibi geçtiğimiz hafta son 16’ya kalmayı garantilemişti. Grubu üçüncü tamamlayan Barcelona yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Tottenham'ın kaderi uzatmalarda belli oldu

Geceye damga vuran D Grubu’nda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sporting, sahasında Frankfurt’a 2-1 mağlup olarak son 16 turunu rakibine kaptırdı. Diğer maçta Marsilya, Tottenham’ı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen Fransız ekibi, 90+5'nci dakikada yediği golle grubu 6 puanla son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti. 3 puanı hanesine yazdıran Tottenham ise 11 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool: 2 - Napoli: 0
Rangers: 1 - Ajax: 3
Porto: 2 - Atletico Madrid: 1
Bayer Leverkusen: 0 - Club Brugge: 0
Bayern Münih: 2 - Inter: 0
Viktoria Plzen: 2 - Barcelona: 4
Marsilya: 1 - Tottenham: 2
Sporting Lizbon: 1 - E.Frankfurt: 2

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle

Şampiyonlar Ligi maç özetlerini izlemek için tıklayınız...

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.
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