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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan olay: İngiliz taraftarlar marşı ıslıkladı

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. İngiliz taraftarlar, mücadelenin seremonisinde Şampiyonlar Ligi'nin marşını ıslıkladı. Bunun sebebi kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

00:10 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Liverpool taraftarı, Real Madrid maçı öncesinde UEFA'ya tepki gösterdi.

Liverpool taraftarı, Real Madrid maçı öncesinde UEFA'ya tepki gösterdi.

Liverpoollu taraftarlar, geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde Paris'te yaşanan aksaklıkları protesto etti. Real Madrid maçının seromonisinde Şampiyonlar Ligi marşını ıslıklayan taraftarlar, geçen sezon oynanan final maçının geç başlaması ve Liverpoolluların sorunlar yaşaması nedeniyle UEFA'ya tepki gösterdi.

Futbol seyircisinin en çok sevdiği müziklerin başında gelen Şampiyonlar Ligi marşının ıslıklanması şaşkınlıkla karşılanırken Liverpoolluların konuya dikkat çekmek için bu tercihte bulunduğu aktarıldı.

28 Mayıs 2022 günü oynanan Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid, 1-0'lık skorla kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü. Karşılaşmanın başlangıcında yaşanan organizasyon sorunları ise uzun süre tartışmalara neden olmuştu.


#Real Madrid
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan olay: İngiliz taraftarlar marşı ıslıkladı
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