Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan olay: İngiliz taraftarlar marşı ıslıkladı

Liverpoollu taraftarlar, geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde Paris'te yaşanan aksaklıkları protesto etti. Real Madrid maçının seromonisinde Şampiyonlar Ligi marşını ıslıklayan taraftarlar, geçen sezon oynanan final maçının geç başlaması ve Liverpoolluların sorunlar yaşaması nedeniyle UEFA'ya tepki gösterdi.

Futbol seyircisinin en çok sevdiği müziklerin başında gelen Şampiyonlar Ligi marşının ıslıklanması şaşkınlıkla karşılanırken Liverpoolluların konuya dikkat çekmek için bu tercihte bulunduğu aktarıldı.