UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında Shakhtar Donetsk ile berabere kalarak grubunu son sırada tamamlayan Inter, Avrupa kupalarına veda etti.

Haber Merkezi AA
Interli futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Interli futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.

B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.

Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

Real Madrid-Mönchengladbach maç özetini izlemek için tıklayın

8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.

Avrupa'ya veda eden Inter, tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.

Inter-Shakhtar maç özetini izlemek için tıklayın

Atletico Madrid tur atladı

Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.

Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.

Salzburg-Atletico Madrid maç özetini izlemek için tıklayın

Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.

Manchester City-Marsilya maç özeti için tıklayın

Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Olympiakos-Porto maç özeti için tıklayın

Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

  • A Grubu
  • Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
  • Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2
  • B Grubu
  • Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
  • Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0
  • C Grubu
  • Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2
  • Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0

Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı
Salah'tan tarihe geçen gol: Gerrard'ı geride bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderliği garantileyen Liverpool'un, gruptan çıkma şansı kalmayan Midtjylland'a konuk olduğu mücadele 1-1 sonuçlandı.55. saniyede fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'un turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Mısırlı forvet oyuncusu, Steven Gerrard'ı geçerek bu alandaki kulüp rekorunu da kırdı.Midtjylland-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayın Atalanta tur atladıD Grubu'nda ikinci sırayı alacak ekip, Ajax-Atalanta müsabakasıyla belirlendi.Atalanta, Ajaxlı Gravenberch'in 79. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Muriel'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.Bu sonuçlarla puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 11 puana sahip Atalanta da ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.Grubu 7 puanla 3. sırada bitiren Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.Ajax-Atalanta maç özetini izlemek için tıklayınAtalanta, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son maçta Ajax&#39;ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi&#39;nde son 16 takım arasına adını yazdırdı #UCL pic.twitter.com/jZDiR9T47v&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020

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