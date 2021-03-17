Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan olay: Gole giderken maçın ilk yarısını bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında mücadelenin hakeminin çaldığı düdük büyük tepki çekti. Bunun sebebi Atalantalı futbolcu Muriel'in gole giderken Tobias Stieler tarafından oyunun durdurulması.
Stieler, Muriel'e atılan gol pasında sürenin bittiğini göstererek ilk yarıyı tamamladı.
İşte tartışılan o anlar;
Real Madrid-Atalanta maçında hakem Danny Makkelie'nin ilk yarıyı bitirdiği nokta.
Düşünceleriniz?
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Real Madrid-Atalanta maçında hakem Danny Makkelie'nin ilk yarıyı bitirdiği nokta.