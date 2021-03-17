Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan olay: Gole giderken maçın ilk yarısını bitirdi Real Madrid'in Atalanta ile karşılaştığı mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin hakemi Atalanta'nın gollük bir pozisyona girmek üzere olduğu anda karşılaşmanın ilk yarısını bitirdi. Atalantalılar bu pozisyonda maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi.

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 17 Mart 2021, 01:07 Yeni Şafak