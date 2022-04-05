Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı UEFA belirleyecek

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezonlarda tartışmalı bir uygulamaya geçebilir. İspanyol basınında yer alan haberlere göre UEFA yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımlık misafir kontenjanı açmak istiyor. Bu planın perde arkasında ise UEFA'nın reytingi yüksek takımların Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamasını istemesi var.

Buna göre UEFA'nın reytingi yüksek olarak nitelendirdiği takımlar, yerel liglerinde Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde etmemişse bile bazı şartları yerine getirmesi halinde organizasyona katılım daveti alabilecek.

UEFA'nın bu fikri şimdiden tartışma konusu olsa da Şampiyonlar Ligi'ne misafir kontenjanından katılabilecek takımlar bu durumdan memnun kalabilir.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olarak kabul edilen takımlar ve bu organizasyonda elde ettikleri puanları belirleyici kabul edebileceği ve oluşan şartlar sonucunda turnuvaya alabileceği konuşuluyor.

REKLAM

'Misafir takım bileti' Süper Lig'den bir takıma verilirse hangi kulüp daha avantajlı olur?