Şampiyonluk koreografisi: Bir şehir emrinde dönelim eski günlere

Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı. Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü. İşte Spor Toto 1. Lig güncel puan durumu.