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Spor

Şampiyonluk koreografisi: Bir şehir emrinde dönelim eski günlere

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor tribünlerinde Ankara Keçiörengücü maçı öncesi koreografi yapıldı.

13:46 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Keçiörengücülü futbolcular Samsunsporlu oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı.

Keçiörengücülü futbolcular Samsunsporlu oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı.

Samsunspor'da taraftarlar, 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.


Kırmızı-beyazlı taraftarlar 35 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu'nu hıncahınç doldurdu.


Karşılaşma öncesi büyük coşku ve heyecan yaşanırken, tribünlerden "Şampiyon Samsunspor" tezahüratları yükseldi.


Stadyumda yapılan "Bir şehir emrinde dönelim eski günlere" yazılı koreografi dikkati çekti.


Keçiörengücülü futbolcular da Samsunsporlu oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı.







#1. Lig
#Samsunspor
#Ankara Keçiörengücü
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