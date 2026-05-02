Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsun'da Galatasaraylıları kızdıran şarkı: Maç sonu gündem oldu

Samsun'da Galatasaraylıları kızdıran şarkı: Maç sonu gündem oldu

22:132/05/2026, Cumartesi
G: 2/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor
Samsunspor

Samsunspor’a 4-1 yenilen Galatasaray şampiyonluk fırsatını kaçırırken, maç sonunda çalınan şarkı sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için çıktığı mücadelede Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından stadyumda büyük sevinç yaşanırken, çalınan şarkı ses getirdi. Samsunspor Kulübü, son düdük sonrası 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

YouTube
Spor / Futbol
02 Mayıs, Cumartesi

4 puan farka inen yarışta sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.




#Samsunspor
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken ödenir mi?