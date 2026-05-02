Samsun'da Galatasaraylıları kızdıran şarkı: Maç sonu gündem oldu

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Galatasaray, şampiyonluk için çıktığı mücadelede Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından stadyumda büyük sevinç yaşanırken, çalınan şarkı ses getirdi. Samsunspor Kulübü, son düdük sonrası 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

4 puan farka inen yarışta sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.