Süper Lig'in 22'nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Samsunspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkarırken, Kayserispor üst üste 7'nci mağlubiyetini yaşadı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Zeki Yavru ile 57'nci dakikada Ercan Kara kaydetti.
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU
10'uncu dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kale sahasına ortaladı. Doğrudan kaleye giden topu kaleci Bilal çıkarmak istedi ancak top ağlarla buluştu: 1-0.
25'nci dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda top az farkla auta gitti.
37'nci dakikada Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Ercan'ın şutunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarparak oyun alanına döndü.
Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
57'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
71'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Gökhan'ın orta şut karışımı vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşmayı Samsunspor 2- 0 kazandı.