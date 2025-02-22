Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup etti. Yeşil-mavililere galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Lubomir Satka (K.K), 86. dakikada Ali Sowe ve 88. dakikada Zeqiri attı. Samsunspor-Rizespor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rizespor 2-0 geride olduğu mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Yeşil-mavililere galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Lubomir Satka (K.K), 86. dakikada Ali Sowe ve 88. dakikada Zeqiri kaydetti.
Samsunspor'un gollerini 23. dakikada Samet Akaydin (K.K) ve 41. dakikada Emre Kılınç attı.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 30 yaparak 9. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 46 puanla 3. sırada kaldı.
Çaykur Rizespor, Samsunspor'un ligde iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.