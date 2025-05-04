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Samsunspor Eyüpspor'u üç golle geçti: Avrupa'ya göz kırptı | ÖZET

Samsunspor Eyüpspor'u üç golle geçti: Avrupa'ya göz kırptı | ÖZET

18:124/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Samsunspor'un gol sevinci.
Samsunspor'un gol sevinci.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 34. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4 ile 61. dakikada Landry Dimata (2) ve 90+5. dakikada Mouandilmadji attı. Samsunspor-Eyüpspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4 ile 61. dakikada Landry Dimata (2) ve 90+5. dakikada Mouandilmadji kaydetti.


Eflatun-sarılılarda Mame Thiam 74. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi puanını 57'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Eyüpspor ise 50 puanla 6. sıraya geriledi.


Samsunspor 35. haftayı BAY geçecek. Eyüpspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.


SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - Eyüpspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



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