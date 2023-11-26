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Spor

Samsunspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15:06 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:10 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki takım Samsun'da kozlarını paylaşıyor.

İki takım Samsun'da kozlarını paylaşıyor.

Milli aradan önce Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Rıza Çalımbay yönetimindeki ikinci resmi maçına Samsunspor karşısında çıkıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Maçın 11'leri

Samsunspor:
Okan, Soner, Rick Van, Satka, Zeki, Taylan, Ait Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji
Beşiktaş:
Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Samsunspor
29 dakika önce
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