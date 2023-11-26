Samsunspor-Beşiktaş

İki takım Samsun'da kozlarını paylaşıyor.
Milli aradan önce Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Rıza Çalımbay yönetimindeki ikinci resmi maçına Samsunspor karşısında çıkıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Maçın 11'leri
Samsunspor:
Okan, Soner, Rick Van, Satka, Zeki, Taylan, Ait Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji
Beşiktaş:
Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk
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29 dakika önce