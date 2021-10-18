Samsunspor efsanesi Emin Kar vefat etti

Samsunspor’un efsane futbolcularından ve eski başkanlarından Emin Kar, 20 Ocak 1989’da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Yaşanan talihsiz kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.

Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza, Emin Kar’ı yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkı hiç dinmedi. Kazanın ardından geçirdiği sayısız ameliyata rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, kırmızı-beyazlıların oynadığı her maça giderek Samsunspor’u destekledi.

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2012-2014 yıllarında Samsunspor’da başkanlık da yapan Emin Kar, geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Kar’ın oğlu Ülker Kar, sosyal medya hesabından duyurdu.

62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar’ın cenazesi bugün Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

OYNAT 04:13 Son deplasman: 20 Ocak 1989 Samsunspor eski başkanı ve futbolcusu Emin Kar, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken kaza yapan Samsunspor takım otobüsünün içerisinde bulunuyordu. yenisafak.com ekibi, Samsun'da, Samsunspor'un eski stadyumunda Emin Kar ile buluştu. Kırmızı ve beyaz olan renklerinin yanına siyahın eklenmesine neden olan kazayı anlatan Kar, Samsunsporlu taraftarların bu olayı hiçbir zaman unutmaması gerektiğini ve taraftarların da şu günlerde zor bir dönemden geçen takımlarına sahip çıkmasını gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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