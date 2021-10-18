Spor Samsunspor efsanesi Emin Kar vefat etti
FUTBOL FUTBOL

Samsunspor efsanesi Emin Kar vefat etti

Samsunspor’un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Samsunspor efsanesi Emin Kar vefat etti: Emin Kar kimdir?
Samsunspor otobüsünün yaptığı elim kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Samsunspor’un efsane futbolcularından ve eski başkanlarından Emin Kar, 20 Ocak 1989’da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Yaşanan talihsiz kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.

Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza, Emin Kar’ı yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkı hiç dinmedi. Kazanın ardından geçirdiği sayısız ameliyata rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, kırmızı-beyazlıların oynadığı her maça giderek Samsunspor’u destekledi.

2012-2014 yıllarında Samsunspor’da başkanlık da yapan Emin Kar, geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Kar’ın oğlu Ülker Kar, sosyal medya hesabından duyurdu.

62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar’ın cenazesi bugün Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

Son deplasman: 20 Ocak 1989
OYNAT 04:13
Son deplasman: 20 Ocak 1989
Samsunspor eski başkanı ve futbolcusu Emin Kar, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken kaza yapan Samsunspor takım otobüsünün içerisinde bulunuyordu. yenisafak.com ekibi, Samsun'da, Samsunspor'un eski stadyumunda Emin Kar ile buluştu. Kırmızı ve beyaz olan renklerinin yanına siyahın eklenmesine neden olan kazayı anlatan Kar, Samsunsporlu taraftarların bu olayı hiçbir zaman unutmaması gerektiğini ve taraftarların da şu günlerde zor bir dönemden geçen takımlarına sahip çıkmasını gerektiğini söyledi.


Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.