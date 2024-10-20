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Samsunspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Samsunspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0820/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
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Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Samsunspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor'a konuk oluyor.


Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder, forma giyemeyecek. Kafilede yer alan Osayi-Samuel yabancı sayısı nedeniyle kadroya yazılmadı.


SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, van Drongelen, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko.


SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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