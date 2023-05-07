Samsunspor kupasına kavuştu

Yılport Samsunspor Başkanı Yıldırım da bu başarıyı birlikte gerçekleştireceklerine inandığını ifade ederek, "O nedenle sizlere çok büyük bir söz verdim ve o sözü yerine getirdiğim için yüce Allah'ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Samsunspor 11 yıl Süper Lig'den uzaklaştı. Ben diyorum ki bu gece sizlerin huzurunda birlikte yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Samsun işte böyle kenetleneceğiz ve Süper Lig'de birlikte destan yazacağız. Efsane geri geldi diyeceğiz." şeklinde konuştu.