Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 2.dakikada Gameli kendi kalesine attı. Geride 6 maçı kalan Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlarda galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak. Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarından 1 galibiyet elde etmesi Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'e çıkması için yeterli olacak. Samsunspor ligde bir sonraki haftayı BAY geçerken, Tuzlaspor evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.