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Spor

ÖZET | Samsunspor-Tuzlaspor: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor-Tuzlaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:39 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsunspor bir maç daha kazanırsa Süper Lig'e yükselecek

Samsunspor bir maç daha kazanırsa Süper Lig'e yükselecek

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 2.dakikada Gameli kendi kalesine attı. Geride 6 maçı kalan Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarındaki maçlarda galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak. Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarından 1 galibiyet elde etmesi Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'e çıkması için yeterli olacak. Samsunspor ligde bir sonraki haftayı BAY geçerken, Tuzlaspor evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.


#Yılport Samsunspor
#Tuzlaspor
#TFF 1.Lig
1 saat önce
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