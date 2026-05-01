Samsunspor'da 5 futbolcu Galatasaray maçında yok

Samsunspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesi önemli eksiklerini duyurdu. Karadeniz ekibi, karşılaşmada 5 futbolcusunun forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Celil Yüksel, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Jaurès Assoumou sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Süper Lig 32. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı saat 20.00'de ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.