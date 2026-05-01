Galatasaray, Victor Osimhen için oldukça yüksek bir bonservis ücreti belirledi. AS’ın haberine göre Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus yıldız golcü için devrede.
Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen için bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı forvet için 150 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.
İspanya basınından AS’ın haberine göre Osimhen’e Avrupa devleri yoğun ilgi gösteriyor. Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventusun da transfer yarışında olduğu belirtildi.
Haberde, Galatasaray’ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer sürecinin zorlu geçebileceği vurgulanırken, Avrupa devlerinin önümüzdeki günlerde resmi adımlar atabileceği ifade edildi.
2025-26 yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. Galatasaray'da bu sezon 31 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı golcü 20 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.