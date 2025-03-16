Samsunspor'dan başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili açıklama

Samsunspor, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'la ilgili bir açıklama yaptı.





Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sosyal medyada yapılan hakaret, iftira, tehdit, kin ve düşmanlığa teşvik eden paylaşımlar ile benzeri suç unsuru taşıyan içerikler, kulüp avukatlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir.





Bu kapsamda, gerekli suç duyuruları yapılacak olup, adli makamlar nezdinde yasal süreçler başlatılacaktır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın hukuki hakları, ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.



