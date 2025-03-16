Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'dan başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili açıklama

Samsunspor'dan başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili açıklama

14:0916/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, başkanı Yüksel Yıldırım hakkında sosyal medyada hakaret, iftira, tehdit, kin ve düşmanlığa teşvik eden paylaşımlara hukuki takibat başlattığını duyurdu.

Samsunspor, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'la ilgili bir açıklama yaptı.


Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında sosyal medyada yapılan hakaret, iftira, tehdit, kin ve düşmanlığa teşvik eden paylaşımlar ile benzeri suç unsuru taşıyan içerikler, kulüp avukatlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir.


Bu kapsamda, gerekli suç duyuruları yapılacak olup, adli makamlar nezdinde yasal süreçler başlatılacaktır. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın hukuki hakları, ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#Samsunspor
#Yüksel Yıldırım
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı