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Samsunsporlu Landry Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

Samsunsporlu Landry Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

16:558/11/2024, Cuma
AA
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Landry Dimata, Samsunspor formasıyla çıktığı 32 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Landry Dimata, Samsunspor formasıyla çıktığı 32 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, kulübün geçen yıldan bu yana süren transfer yasağının takıma güç verdiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın golcü oyuncusu Dimata, ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada maçlara tek tek baktıklarını dile getirdi. Sahada en iyi performanslarını göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Dimata, "Galatasaray karşısında kendi performansımızı ortaya çıkartacağız. Böyle bir karşılaşmadan zevk alarak oynayacağız. Galatasaray ile keyifli ve zorlu bir maç oynayacağız." ifadesini kullandı.


Kendisini sürekli geliştirmeye ve performansını yükseltmeye çalıştığını anlatan Dimata, şöyle konuştu:

"Takımın bana ihtiyaç duyması halinde her zaman hazır olmak istiyorum. Zihnimle ve fiziğimle her zaman hazır olmak istiyorum. Çok iyi birliktelik yakaladık takım olarak. Geçen yıldan kalma transfer yasağımız var. Herkes bunun negatif olduğunu düşünse de bu bize güç verdi. Tam bir aile ortamı oluştu. Güzel bir birliktelik sağladık taraftarlarımızla. Galatasaray karşısında da çok iyi maç çıkartacağımızı düşünüyorum."


Ercan ve Celil idmana çıkmadı


​​​​​​​Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 75 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı. Karadeniz temsilcisinde tedavilerine devam edilen Ercan Kara ile Celil Yüksel, antrenmanda yer almadı.



#Galatasaray
#Landry Dimata
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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