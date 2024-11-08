Samsunsporlu Landry Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

Kırmızı-beyazlı takımın golcü oyuncusu Dimata, ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada maçlara tek tek baktıklarını dile getirdi. Sahada en iyi performanslarını göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Dimata, "Galatasaray karşısında kendi performansımızı ortaya çıkartacağız. Böyle bir karşılaşmadan zevk alarak oynayacağız. Galatasaray ile keyifli ve zorlu bir maç oynayacağız." ifadesini kullandı.

"Takımın bana ihtiyaç duyması halinde her zaman hazır olmak istiyorum. Zihnimle ve fiziğimle her zaman hazır olmak istiyorum. Çok iyi birliktelik yakaladık takım olarak. Geçen yıldan kalma transfer yasağımız var. Herkes bunun negatif olduğunu düşünse de bu bize güç verdi. Tam bir aile ortamı oluştu. Güzel bir birliktelik sağladık taraftarlarımızla. Galatasaray karşısında da çok iyi maç çıkartacağımızı düşünüyorum."