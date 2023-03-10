Samsunspor'un 15 maçtır bileği bükülmüyor

Görev aldığı 18 maçta tüm rakipleriyle oynayan Hüseyin Eroğlu, takımı bu sürede en çok puan toplayan, en çok galip gelen 2 takımdan biri, en az yenilen, en çok gol atan, en az gol yiyen ikinci takım ve en çok gol averajı olan takım haline getirdi. Lider Eyüpspor’u 3'üncü Pendikspor’u ve 7'nci sıradaki Sakaryaspor’u deplasmanda yenen Samsunspor, 4'üncü Ankara Keçiörengücü, 5'inci Bodrumspor, 6'ncı Beyçimento Bandırmaspor ile deplasmanda berabere kaldı.