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Spor

Samsunspor'un Ihattaren transferi iptal oldu

Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

17:53 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Ihattaren, Samsunspor atkısıyla taraftarı selamlamıştı.

Ihattaren, Samsunspor atkısıyla taraftarı selamlamıştı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Ihattaren transferinden vazgeçti. Kulüp, oyuncunun istekleri nedeniyle masadan kalktı.


Genç oyuncu Samsun'a geldiğinde coşkuyla karşılanmıştı.


Konuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."




#Yılport Samsunspor
#Mohamed Ihattaren
#Transfer
#Süper Lig
13 dakika önce
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