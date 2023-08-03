Samsunspor'un Ihattaren transferi iptal oldu

Ihattaren, Samsunspor atkısıyla taraftarı selamlamıştı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Ihattaren transferinden vazgeçti. Kulüp, oyuncunun istekleri nedeniyle masadan kalktı.
Genç oyuncu Samsun'a geldiğinde coşkuyla karşılanmıştı.
"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."