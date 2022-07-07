Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'un Milli futbolcusu Berat Özdemir bazı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hakkında, "Hocamızla ilk gün bir konuşma yaptık. Geçen sezon Ağustos ayında ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olarak gösterdi bize hoca ki şampiyonluğun tadını aldık. Biz futbolcular şampiyonluğa doyumsuzuzdur. Geçen sezon çok güzel hazırlandık, çok güzel bir aile olduk. Umarım bu sene daha iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

'Geniş bir kadromuz var'

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacaklarına vurgu yapan 24 yaşındaki orta saha, "Geçen sezondan çok daha maç oynayacağız bu yüzden geniş kadromuz var, daha da genişletmeye çalışıyoruz. Birimizin performansı düşerse onu tekrar yukarı çekebilecek o kalitede belki de daha iyi oyuncular var elimizde" ifadelerini kullandı.

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'Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır'

30 Temmuz'da Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa Finali hakkında da konuşan Berat, "O da bir hedef ve kupa, Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır, hedefler de kupadır. Umarım o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız." dedi.

'Dibe vurup sıçramam zaman aldı'

Geçen sezon performansının düşmesiyle alakalı soruyu da yanıtlayan milli futbolcu, "Bir performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum, oradan dibe vurup sıçramam biraz zaman aldı. Ben tekrar kendime gelene kadar takım bir nebze daha oturmuştu. Geçen sezon da söylemiştim burada kadroya giremeyen futbolcu diye bir kavram yok. Burası büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük camiası, görev alan ya da almayan oyuncu vardır. Saha içinde görev almadığım süre zarfında saha dışında takım arkadaşlarıma destek çıktım. Onların moral motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmaya çalıştım. Belki de şampiyonluk böyle geldi" yanıtını verdi.

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'Sanıyorum Hull City ile görüşme olmuş'

Transfer söylentilerine de açıklık getiren Berat, "Sanmıyorum ki bir Türk futbolcunun ülkesini yurtdışında temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Acun Başkan'a saygılar, benim kendisi ile bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki Başkanımızla veya hocamızla bir görüşme olmuş" dedi.

'İyi yönlerimi mükemmelleştirmeye çalışıyorum'

Zaman zaman kendini de eleştirdiğini söyleyen başarılı futbolcu, "Bardağın boş tarafı her zaman var ama ben kendimde olan iyi yönleri daha da mükemmelleştirmeye çalışan bir insanım. Elbette eksiklerimiz var üzerinde çalışıyoruz ama dediğim gibi iyi yönleri daha da iyi hale getirmek benim birinci amacım." değerlendirmesinde bulundu.

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'Arada açıp açıp onları izliyorum'

Şampiyonluk kutlamaları hakkında da konuşan Berat, "Ailemi çağırmadım, ben duygusalım onlar da benden duygusal. Tünele girdiğimizde, Emrah Tok'a 'Abi kimse böyle kutlayamaz' dedim. Antalyaspor maçında son düdükle taraftarın sahaya girdiği çok video var. Arada hala açıp açıp onları izliyorum. Yurtdışında birçok kulübe öncülük ettik. Ne mutlu bize, umarım tekrarlarını da yaşarız" dedi.

'Santiago Bernabeu'yu görmeyi çok istiyorum'

Devler ligi arenasında bulunmak istediklerini söyleyen orta saha, "Futbolun zirvesi diyebiliriz. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, kalabilirsek de o Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'a defalarca dinletmek istiyoruz. Trabzon halkı, Trabzonspor camiası oraları hak ediyor. Bizim de tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'yu görmeyi çok istiyorum tribünler çok hoşuma gidiyor ama Trabzon daha zor deplasman. ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta görev alıp 1 gol attı 1 asist yaptı.

Slovenya’da sıradan bir resital akşamı. 🎶 pic.twitter.com/26IRlJhj9P — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 6, 2022