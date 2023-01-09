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Şansal Büyüka: "Fenerbahçe dua etsin 6-0 olmadı"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren gazeteci Şansal Büyüka, "Fenerbahçe dua etsin Kadıköy’de yeni bir 6-0 olmadı. Tabi Galatasaray lehine" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şansal Büyüka: Fenerbahçe dua etsin 6-0 olmadı
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı. Ayrıca karşılaşmada Galatasaray'ın attığı 2 gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

"Fenerbahçe dua etsin 6-0 olmadı"

Mücadele sonrasında Skorer'deki köşe yazısında karşılaşmayı değerlendiren Şansal Büyüka, Galatasaray'ın tartışılamaz bir galibiyet aldığını ifade etti. Büyüka yazısında sarı-kırmızılı takımın, farka gidebileceğini de yazdı. Şansal Büyüka'nın yazısının bir kısmı şu şekilde:

  • "Bu maçın “Aması... Fakatı... Ancakı” yok. Tartışma götürmeyecek bir maç ve Galatasaray adına çok hak edilmiş bir galibiyet. Galatasaray’ın son yıllarda Kadıköy’de kazandığı derbiler de dahil, bu kadar güvenli, bu kadar iyi, bu kadar baskın ve rakibi bu kadar sahadan silen bir maçını görmemiştim. Futbolun gerçeğini konuşalım. Okan Buruk Jorge Jesus’a, Galatasaray takımı da Fenerbahçe’ye futbol dersi verdi. Fenerbahçe dua etsin Kadıköy’de yeni bir 6-0 olmadı. Tabi Galatasaray lehine."

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