Şansal Büyüka'dan dikkati çeken şampiyonluk yorumu: İki takımı net favori gösterdi

Sekizinci haftası geriden kalan Süper Lig'de takımların performanslarını değerlendiren Şansal Büyüka, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Dört Büyük takımı analiz eden Büyüka, Beşiktaş ve Trabzonspor'un favori olduğunu ifade etti.

Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki değerlendirmeleri şöyle;

"Beşiktaş ve Trabzonspor pabuç kaptırmaz"

"Süper Lig’de 8. hafta bitti, 38. haftada ne olur bilemem. Ama 8. hafta sonunda şunu görüyorum. Bu Trabzonspor ile bu Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray’a pabuç kaptırmaz. Bunu aslında ben söylemiyorum, sahadaki görüntüler bize söylüyor. Trabzonspor’un sallanan bir savunması var ama savunmanın çıkardığı faturanın çok daha fazlasını ödeyecek, telafi edip, üstüne geçecek ligin en güçlü hücum hattı var."

"Ligin en çağdaş hocası Sergen Yalçın"

"Beşiktaş’ın yerinde bir başka takım olsa, çoktan pes ederdi. Beşiktaş aynı coşkuyla yola devam ediyor. Çok ciddi eksiklerine rağmen, yarışta eksik kalmıyor. Ligin en yeni, en yaratıcı, en çağdaş hocası Sergen Yalçın’a sahip..."

"Fenerbahçe güven vermiyor"

"Fenerbahçe lider ama güçlü bir oyunu yok, güven vermiyor. Berisha Avusturya’da, Serdar Dursun Almanya’da çok iyi olabilir. Fenerbahçe’deki görüntüleri ikinci, hatta üçüncü sınıf... Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında en yetersiz golcülere sahip. Üstelik sağlam dediğimiz savunması da sallanmaya başladı."

"Galatasaray istikrarsız"

"Galatasaray’ın tutarlılığı, istikrarı yok. Her maç 'Ne çıkarsa bahtına' misali... Belli bir istikrarı yakalamadan, ciddi bir takım oyunu bulmadan, bu yarışta iddialı olamaz."

"Kıyamet kopmazsa Fenerbahçe ile Galatasaray'ı sollarlar"

"Trabzonspor ile Beşiktaş eğer ayaklarına sıkmazsa, kıyamet kopmazsa, bir anlamda intihara kalkmazsa, bu yarışta Fenerbahçe ile Galatasaray’ı sollarlar."