Şansal Büyüka'dan dikkati çeken yorum: "Bu kadro şampiyonluğa yetmez"

Süper Lig'de 12. hafta Trabzonspor'un açık ara liderliğiyle sona erdi. Şampiyonluk yarışını yorumlayan Şansal Büyüka, 'Dört Büyükler' için dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
Takımların şampiyonluk şansları için oran veren Büyüka, bordo-mavililerin bariz favori olduğunu ifade etti.
Şansal Büyüka'nın Skorer'deki değerlendirmeleri şöyle;
"Trabzonspor için o sene bu sene"
- "Uğurcan varsa; sahada ekstra bir takımın daha var. Edgar Ie-Victor Hugo ikilisi varsa; stoperlerde sıkıntı yok. Berat varsa; ceza alanı önü ve çevresi yasak bölge, girilmez. Marek Hamsik varsa; sahada dokuz canlı bir canavar dolaşıyor. Bakasetas varsa; nükleer bir güce sahipsin. Nwakaeme varsa; adam geçmede sınır yok. Yusuf Sarı, Siopis varsa; kulübede sıkıntı arama... Abdullah Avcı varsa; her futbolcudan maksimum verim kaçınılmaz. Güçlü oyun varsa; dayanıyorsun, ayakta kalıyorsun... Kalite varsa; atıyorsun, kazanıyorsun... Var... Var... Var... Trabzonspor’da şampiyonluk için her şey var. Bu takım, mucize olmazsa tutulmaz. Laf olsun, torba dolsun diye söylemiyorum. Gerçekten; o sene, bu sene..."
"Beşiktaş böyle oynarsa fark hiç kapanmaz"
- "Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş’ın ve Sergen Hoca’nın kimyasını fena bozdu. Bu iyi kadroya rağmen 10 puan fark kapanır mı? Trabzonspor böyle giderse, kapanmaz. Beşiktaş böyle oynarsa hiç kapanmaz. Beşiktaş iyi takım... Liderden 10 puan geride kaldı diye bunu görmezden gelemeyiz. Ancak; Alex Teixiera ve Pjanic mazilerini henüz Beşiktaş’a tam olarak getiremediler. Pjanic orta alana teknik zenginlik kattı ama bu alanın dinamizmi, geçen yılı aratıyor. Batshuayi istikrar konusunda sıkıntılı... Bir var, bir yok... Olmayınca yeri dolmuyor. Ghezzal son maçı iyi oynadı ama Rosier ile birlikte geçen yılın gerisinde... Bizzat Sergen Yalçın’ın söylediği gibi, Beşiktaş böyle oynarsa hiç kapanmaz."
"Şampiyonluk borsası: Trabzonspor yüzde 70"
- "Süper Ligde 12. hafta sonunda şampiyonluk borsasını güncelliyorum. Trabzonspor: Yüzde 70. Galatasaray: Yüzde 10. Beşiktaş: Yüzde 10. Fenerbahçe: Yüzde 10. Bitime daha 26 hafta var. Şampiyonluk borsasında çok inişler çıkışlar olur. Ama ani bir çakılma olur mu? Hiç sanmam."
"Galatasaray'ın kadrosu şampiyonluğa yetmez"
- "Galatasaray hızlı oynamasını biliyor. Karagümrük maçında niye yürüyerek oynadı? Galatasaray 70. dakikada yorulsa anlarım. Maçın 10. dakikasında yorgunluk olur mu?Galatasaray her maçta bireysel hatadan gol ya da goller yemek zorunda mı? Galatasaray bir iyi, bir kötü... Bu kadar istikrarsızlık olur mu? Kerem, Diagne, Halil, Mustafa... Bu takımın birinci santrforu kim? Galatasaray'da gençlik tamam, peki yeterli kalite var mı? Galatasaray’ın transferde kadro mühendisliğini doğru yaptığı söylenebilir mi? Galatasaray’ın bu kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğuna inanıyor musunuz? Galatasaray’da kimse kendini kandırmasın. Bu kadro şampiyonluğa yetmez."
"İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi"
- "İstanbul saltanatı sallanıyor. Ne sallanması, resmen çöktü... Süper Lig’de, İstanbul saltanatının daha 12. haftada lidere dürbünle baktığını ilk defa görüyorum. Trabzonspor, 12. hafta sonunda Galatasaray’dan 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den 10 puan önde... İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmedi."