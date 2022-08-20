Spor Abdullah Avcıdan flaş hamle Doğucan ve Bakasetası oyundan aldı
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı'dan flaş hamle: Doğucan ve Bakasetas'ı oyundan aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadelenin 40. dakikasında 2-0 geriye düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı da skoru değiştirmek adına oyuna hemen müdahale etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ŞAŞIRTAN HAMLE- Abdullah Avcı ilk yarı bitmeden iki yıldızı oyundan aldı
Abdullah Avcı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadelenin 40. dakikasında 2-0 geriye düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuna hemen müdahale etti.

Deneyimli teknik adam, sarı kartı da bulunan Doğucan Haspolat ile Bakasetas'ı 40. dakikada kenara alarak, Abdulkadir Ömür ile yeni transfer Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Abdullah Avcı'nın ilk yarı bitmeden yaptığı 2 flaş oyuncu değişikliği kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

5 dakikada golünü attı

Abdullah Avcı'nın bu değişikliğinden sonra Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Enis Bardhi, ceza sahası dışarısından kaydettiği golle birlikte skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Taraftarlar ise bu golden sonra Abdullah Avcı'nın değişiklik kararını sorgulamaktan vazgeçerek, tecrübeli teknik adamı tebrik etti.

Müsabakada ilk yarı 2-1'lik Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Dokunan yandı

Dokunan yandı

109 bin lira ödeyecek.
Zengin tüccarlar vepadişahlar için yapılmıştı

Zengin tüccarlar ve
padişahlar için yapılmıştı

​Şimdi binlerce turist akın edecek.
Rusyayı sarsan şüpheli ölüm: Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

​MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyonu.

​Zelenski'den Kırım açıklaması.

​Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı.

Güneş altında mesai zorlu ama hasat 'tatlı'.

Bakan Soylu: İhmal kasıt her ne ise tetkik edilecek.

​Polis Memuru Yahya Ergin'in şehit oldu.

MSB, Ukrayna'dan toplam dört geminin hareket ettiğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.