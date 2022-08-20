Abdullah Avcı'dan flaş hamle: Doğucan ve Bakasetas'ı oyundan aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadelenin 40. dakikasında 2-0 geriye düştü. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuna hemen müdahale etti.

Deneyimli teknik adam, sarı kartı da bulunan Doğucan Haspolat ile Bakasetas'ı 40. dakikada kenara alarak, Abdulkadir Ömür ile yeni transfer Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Abdullah Avcı'nın ilk yarı bitmeden yaptığı 2 flaş oyuncu değişikliği kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

5 dakikada golünü attı

Abdullah Avcı'nın bu değişikliğinden sonra Kuzey Makedonyalı yıldız futbolcu Enis Bardhi, ceza sahası dışarısından kaydettiği golle birlikte skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Taraftarlar ise bu golden sonra Abdullah Avcı'nın değişiklik kararını sorgulamaktan vazgeçerek, tecrübeli teknik adamı tebrik etti.

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Müsabakada ilk yarı 2-1'lik Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

⏱️ 42’ Takımımızda oyuncu değişikliği pic.twitter.com/4CU2pMYBAO — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2022