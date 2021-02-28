Schalke'de teknik ekibin görevine son verildi

Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, kulüp menajeri Jochen Schneider ve takım menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.
Basında çıkan haberlerde Gross'un aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.