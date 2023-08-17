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Spor

Scott Carson'un ilginç kariyeri: Oynamadan kupaları kaldırıyor

Manchester City'nin üçüncü kalecisi Scott Carson, sadece 2 maçta formasını giydiği takımında 8. kupasını kazandı.

14:36 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Carson'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Carson'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

İngiliz ekibi Manchester City, İspanyol temsilcisi Sevilla'yı penaltılarla mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ardından City'nin üçüncü kalecisi Scott Carson, sosyal medyada gündem oldu.


20 Temmuz 2021'de İngiliz ekibine transfer olan 37 yaşındaki eldiven, sadece 2 maçta forma giydiği City kariyerinde 8. kupasını kaldırarak ilginç bir istatistiğe imza attı.


Liverpool'da da bir Şampiyonlar Ligi ve bir İngiltere Kupası şampiyonluğu yaşayan Carson'un kupa sayısı 10 oldu.


İngiliz file bekçisi 2011-2013 yılları arasında Bursaspor forması giymişti.


Scott Carson'ın kariyerindeki kupaları şöyle:


#UEFA Süper Kupa
#Manchester City
#Scott Carson
19 dakika önce
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