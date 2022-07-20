Seferovic İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Galatasaray'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki forvet Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

Tecrübeli futbolcuyu havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Seferovic, taraftarların yoğun ilgisine de teşekkür ederek üçlü çektirdi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seferovic, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak gecenin bu saatinde buraya geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Sakatlığım yok"

Bosna-Hersek kökenli İsviçreli futbolcu, geçmişte yaşadığı sakatlıklarla ilgili sorulan soruya, "Sakatlığım yok. Çok iyi durumdayım. Bu konuda çok yanıltıcı haberler çıkıyor." şeklinde cevap verdi.

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Ailesiyle birlikte konaklayacağı otele giden Seferovic, yarın gün içerisinde kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.