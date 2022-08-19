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Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın Boşnak asıllı forveti Haris Seferovic, Ümraniyespor maçının 3. dakikasında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Seferovic'in müsait pozisyonda topu takım arkadaşına atmaya çalışması sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Seferovic Ümraniyespor maçında ne yaptı? Seferovicin kaçırdığı pozisyon
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Ümraniyespor maçının başında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Boşnak asıllı forvetin kaçırdığı pozisyondan sonra sosyal medyada eleştirel yorumlar yapıldı.

  • Seferovic, Galatasaray formasıyla hazırlık maçlarında etkili bir performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, henüz lig maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.

Seferovic'in kaçırdığı pozisyon sonrasında sosyal medyada yapılan yorumlar;
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Türkiye parmakla gösteriliyor

​Dünya basınından İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler.
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'ABD'lileri öldürdük'

​Rusya'dan savaş çıkaracak açıklama.
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

'14 yaşından bu yana İslamiyet'i araştırıyordum'

​10 gün içerisinde 30 kedi ve köpek öldü.

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