Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Ümraniyespor maçının başında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Boşnak asıllı forvetin kaçırdığı pozisyondan sonra sosyal medyada eleştirel yorumlar yapıldı.
- Seferovic, Galatasaray formasıyla hazırlık maçlarında etkili bir performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, henüz lig maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.
Kaçan gol sonrası Seferovic'in üzüntüsü pic.twitter.com/gUJfEKt2ux
Kaçan gol sonrası Seferovic'in üzüntüsü pic.twitter.com/gUJfEKt2ux— SPOR (@yenisafakspor) August 19, 2022
Seferovic'in kaçırdığı pozisyon sonrasında sosyal medyada yapılan yorumlar;
Seferovic, kaleci ile karşı karşıyasın 90’a taksana bilader neden pas veriyorsun?
Seferovic, kaleci ile karşı karşıyasın 90’a taksana bilader neden pas veriyorsun?— Pops Emre-Bonsu 🔥 (@EmreErgenekon) August 19, 2022
Seferovic kendine gel aslanim
Seferovic kendine gel aslanim— Hagi (@Hagiii1905) August 19, 2022
Seferovic şaşırtmaya devam ediyor…
Seferovic şaşırtmaya devam ediyor…— Murat (@murtcolk) August 19, 2022
Seferoviç tutulan adama pas atmak nereden çıktı ? Üstelilik önün bomboş.. #ÜMRvGS pic.twitter.com/m9IlEklhne
Seferoviç tutulan adama pas atmak nereden çıktı ? Üstelilik önün bomboş.. #ÜMRvGS pic.twitter.com/m9IlEklhne— Lion Media 🦁 (@1lionmedia) August 19, 2022
Seferoviç sana öğretmek haddimize değil.. Ama önce şut atılır o pozısyonda desem bilmem katılan olurmu??
Seferoviç sana öğretmek haddimize değil.. Ama önce şut atılır o pozısyonda desem bilmem katılan olurmu??— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) August 19, 2022
Gomis'in ilk gidişinden sonra Galatasaray'a gelen neredeyse her santrfor yetenekleri çalınmış gibi maçlar çıkarıyor.
Gomis'in ilk gidişinden sonra Galatasaray'a gelen neredeyse her santrfor yetenekleri çalınmış gibi maçlar çıkarıyor.— Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) August 19, 2022