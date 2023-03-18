Sehic'in gol sevinci Muslera'yı çılgına çevirdi

Oğulcan Ülgün'ün son dakika golü sonrası yeşil-beyazlı futbolcular büyük coşku yaşadı. Konyaspor file bekçisi İbrahim Sehic de kalesinden çıkarak takım arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Boşnak eldiven, deplasman tribününe doğru Icardi'nin ellerini kulaklarına götürerek yaptığı gol sevincini taklit etti.

Bu sırada Galatasaray kalecisi Muslera koşarak yanına geldiği Sehic'i itti. Bunun üzerine Konyasporlu futbolcular da Muslera'ya tepki gösterdi ve saha bir anda karıştı. Ardından araya girenlerin sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.