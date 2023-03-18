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Spor

Sehic'in gol sevinci Muslera'yı çılgına çevirdi

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Icardi'nin meşhur hareketiyle galibiyet golüne sevinen Konyaspor file bekçisi Sehic'i itmesi sonucu sahada gerginlik çıktı.

11:27 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muslera ile Sehic arasında yaşanan gerginlik

Muslera ile Sehic arasında yaşanan gerginlik

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.


Oğulcan Ülgün'ün son dakika golü sonrası yeşil-beyazlı futbolcular büyük coşku yaşadı. Konyaspor file bekçisi İbrahim Sehic de kalesinden çıkarak takım arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Boşnak eldiven, deplasman tribününe doğru Icardi'nin ellerini kulaklarına götürerek yaptığı gol sevincini taklit etti.


Bu sırada Galatasaray kalecisi Muslera koşarak yanına geldiği Sehic'i itti. Bunun üzerine Konyasporlu futbolcular da Muslera'ya tepki gösterdi ve saha bir anda karıştı. Ardından araya girenlerin sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.


Karşılaşmanın hakemi iki kaleciye de sarı kart gösterdi.


İşte maçta yaşanan Muslera-Sehic gerginliği:




#Galatasaray
#Konyaspor
#Muslera
#Sehic
1 saat önce
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