Selahattin Baki: Biz Florya'nın kalbinden alır getiririz futbolcuyu

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,Zimbru maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları:

Zaha transferi... Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl yaratılır, bunun dersini veriyorlar Türkiye'ye.

5 yıllık yönetimimiz boyunca ilk defa yapmayacağımız bir şey yaptık. Oyuncu temsilcisine geri dönmedik. 10M€'yu görünce...



