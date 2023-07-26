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Spor

Selahattin Baki: Biz Florya'nın kalbinden alır getiririz futbolcuyu

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,Zimbru maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Baki, Zaha ve Szymanski transferleri ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

23:31 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Selahattin Baki

Selahattin Baki

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,Zimbru maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları:

Zaha transferi... Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl yaratılır, bunun dersini veriyorlar Türkiye'ye.

5 yıllık yönetimimiz boyunca ilk defa yapmayacağımız bir şey yaptık. Oyuncu temsilcisine geri dönmedik. 10M€'yu görünce...


Szymanski, Florya'ya gitti. Oyuncuyla toplantı yaptılar. Biz bu adamı aldık. Biz Florya'nın kalbinden alır getiririz futbolcuyu.

#Selahattin Baki
#Fenerbahçe
#transfer
1 saat önce
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