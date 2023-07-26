Selahattin Baki: Biz Florya'nın kalbinden alır getiririz futbolcuyu

Selahattin Baki
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,Zimbru maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Zaha transferi... Öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve aleyhte algı nasıl yaratılır, bunun dersini veriyorlar Türkiye'ye.
5 yıllık yönetimimiz boyunca ilk defa yapmayacağımız bir şey yaptık. Oyuncu temsilcisine geri dönmedik. 10M€'yu görünce...
Szymanski, Florya'ya gitti. Oyuncuyla toplantı yaptılar. Biz bu adamı aldık. Biz Florya'nın kalbinden alır getiririz futbolcuyu.