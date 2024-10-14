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Selçuk İnan yönetiminde Gaziantep FK Kayserispor maçına odaklandı

Selçuk İnan yönetiminde Gaziantep FK Kayserispor maçına odaklandı

18:5114/10/2024, Monday
AA
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Gaziantep FK
Gaziantep FK

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.





#Gaziantep FK
#Bellona Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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