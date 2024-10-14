Selçuk İnan yönetiminde Gaziantep FK Kayserispor maçına odaklandı

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar liderlik yarışında ağır bir darbe aldı. Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı. Detaylar haberimizde.