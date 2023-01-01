Hakemlerden şikayetçi olduklarını belirten İnan, “Üzgün olduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. İlk defa bu kadar net şekilde söylüyorum. Maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa bir şey vardır. Hakemler bu hissi bize verdi. Sadece penaltı pozisyonunda değil, maçın genelinde böyleydi. İyi niyetli olmadıklarını hissettik. Bunu da gösterdi. Bizim penaltı pozisyonumuzu VAR’dakilerden daha iyi gördü. Oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR’dan gel bak demeyeceklerdi. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Penaltıyı verse maçı kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın hakkı bu değildi. Hem oyuncularım için hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.