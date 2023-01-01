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Spor

Selçuk İnan: "Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz"

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakemlerden şikayet ederek, "Penaltıyı verse maçı kazanabilirdik" dedi. Selçuk İnan'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:33 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'e uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda konuşan Selçuk İnan hakem yönetimine isyan etti.


"Penaltıyı verse kazanabilirdik"

Hakemlerden şikayetçi olduklarını belirten İnan, “Üzgün olduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. İlk defa bu kadar net şekilde söylüyorum. Maçın ilk düdüğünden itibaren kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa bir şey vardır. Hakemler bu hissi bize verdi. Sadece penaltı pozisyonunda değil, maçın genelinde böyleydi. İyi niyetli olmadıklarını hissettik. Bunu da gösterdi. Bizim penaltı pozisyonumuzu VAR’dakilerden daha iyi gördü. Oradan kaçmayı tercih etti. Penaltıyı verseydi, VAR’dan gel bak demeyeceklerdi. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Penaltıyı verse maçı kazanabilirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın hakkı bu değildi. Hem oyuncularım için hem de hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.


"Yasin Türkiye'ye hizmet edecek"

Takımın genç sol beki Yasin Özcan hakkında da konuşan İnan sözlerini, “Ben Yasin’i hak ettiği için oynatıyorum. Ona güveniyorum. Hem milli takımda hem de ulusal bazda Türkiye’ye hizmet edecektir. Attığı gol için de tebrik ediyorum” diyerek noktaladı.






#Selçuk İnan
#Kasımpaşa
#Süper Lig
#Başakşehir
12 dakika önce
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Selçuk İnan: "Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz"
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