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Spor

Selçuk İnan'dan oyuncularına övgü: 'İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar'

Gaziantep FK, Süper Lig 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından ilk maçına çıkan teknik direktör Selçuk İnan önemli açıklamalarda bulundu. İnan, "Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, "Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten" dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar" ifadelerini kullandı.

23:21 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:25 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Selçuk İnan
Teknik direktör Selçuk İnan

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Selçuk İnan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Selçuk İnan'ın açıklamaları:

'Stratejik bir maçtı'

"Bugün, maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Belli başları istemek bizim oradaki bulunma amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Ertuğrul'u sağda oynattım, top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Oyuncular bunu yapmaya çalıştı"


'Taraftarlara teşekkür ediyorum'

"Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep, bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği, hep bu ligde olmasını sağlamak bizim için bir görev. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum"


'İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar'

"Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, "Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten" dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar. Bizi çok sevdiler ama daha bitmedi. Onlar da bunun farkında. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz"





#Gaziantep FK
#Beşiktaş
#Selçuk İnan
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