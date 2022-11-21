Dünya Kupası A grubunda Senegal ile Hollanda karşılaşıyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ikinci gününde 3 karşılaşma ile devam ediyor. Açılış karşılaşmasında A grubunda dün, Ekvador, Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etmişti. A grubunda diğer karşılaşmada bugün Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00'da TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Pereira Sampaio yönetecek. Yardımcılıklarını Bruno Boschilia ile Raphael Pires yapacak.

Senegal ile ilk kez karşılaşacak olan Hollanda, Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla karşılaştığı dört maçı da kaybetmezken, Senegal ise grup aşamasında Avrupa temsilcileriyle oynadığı üç karşılaşmada da mağlubiyet almadı.

Hollanda, son sekiz Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçları kaybetmedi. Senegal ise katıldığı iki turnuvaya da galibiyetle başladı.

REKLAM

Senegal-Hollanda muhtemel 11'ler

Senegal: E.Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, N.Mendy, Gueye, Kouyate, Sarr, Diatta, Dia

Hollanda: Pasveer, Timber, Van Dijk, Ake, Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn





SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2028 ve 2032 açıklaması: En iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok