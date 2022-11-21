Spor Dünya Kupası A grubunda Senegal ile Hollanda karşılaşıyor
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Dünya Kupası A grubunda Senegal ile Hollanda karşılaşıyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resmi olarak dün A grubunda Katar-Ekvador maçıyla başlamıştı. Grubun diğer karşılaşmasında ise bugün Senegal-Hollanda karşı karşıya geliyor. İki ekibin muhtemel 11'leri, notları ve daha fazla bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Senegal-Hollanda maçı muhtemel 11ler, saat kaçta, hangi kanalda?
Senegal-Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ikinci gününde 3 karşılaşma ile devam ediyor. Açılış karşılaşmasında A grubunda dün, Ekvador, Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etmişti. A grubunda diğer karşılaşmada bugün Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00'da TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Pereira Sampaio yönetecek. Yardımcılıklarını Bruno Boschilia ile Raphael Pires yapacak.

Senegal ile ilk kez karşılaşacak olan Hollanda, Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla karşılaştığı dört maçı da kaybetmezken, Senegal ise grup aşamasında Avrupa temsilcileriyle oynadığı üç karşılaşmada da mağlubiyet almadı.

Hollanda, son sekiz Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçları kaybetmedi. Senegal ise katıldığı iki turnuvaya da galibiyetle başladı.

Senegal-Hollanda muhtemel 11'ler

  • Senegal: E.Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, N.Mendy, Gueye, Kouyate, Sarr, Diatta, Dia
  • Hollanda: Pasveer, Timber, Van Dijk, Ake, Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn


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