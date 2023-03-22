Şenol Güneş açıkladı: "Dele Alli'ye ulaşamıyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş, takımla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar;

-"İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz."

-"Milli ara olduğu için sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valentin Rosier boğazından, Gedson dişinden ameliyat oldu"

-"Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı."

-"İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi"

-"Depremde zemin önemli, bina önemli değil mi? Binanın da kolonları önemli diyorlar. Sağlam temellerin olduğu yerde diğer sıkıntılar vız gelir tırıs gider. Bizde vız gelir tırıs gider binayı yıkıyor, futbolu darmadağın ediyor."

-"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

-"Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk.''







