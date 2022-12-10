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Şenol Güneş: Brezilya'yı finalde bekliyordum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda büyük sürprizler olduğunu belirterek, "Brezilya'yı finalde bekliyordum. Ben yanıldığım için daha konuşmayayım" dedi.

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Haber Merkezi AA
Şenol Güneş: Brezilyayı finalde bekliyordum
Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığını atlatan Umut Meraş ile milli takımdan dönen Atiba Hutchinson da katıldı.

Sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra dinlendirilen Arthur Masuaku, gribal enfeksiyon geçiren Valentin Rosier ile Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında yarın Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'ten Dünya Kupası değerlendirmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'na ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

İdmanın ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile basın mensuplarının yanına gelen Güneş, Dünya Kupası ve Hollanda Milli Takım formasıyla organizasyonda yer alan Wout Weghorst'un performansına ilişkin, "Weghorst çok iyi oyuncu. Penaltılara kalınca herkese eşit, sürprizler oluyor. Ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya'yı finalde bekliyordum" ifadelerini kullandı.

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