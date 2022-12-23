Şenol Güneş'in kararları netleşti: Neşteri vuruyor

Beşiktaş'ta önceki gün oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'a karşı oynanan mücadele teknik heyete önemli fikirler verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 geriye düşen ve kötü bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlılarda erken yapılan hamleler maçın geri dönmesine neden oldu. Beşiktaş maçı 4-2 kazansa da teknik direktör Şenol Güneş, ilk bölümde ortaya konulan futboldan dersler çıkardı.

Savunmada Emrecan Uzunhan ve Necip'i stoperde oynatan deneyimli çalıştırıcı, Saiss dönene kadar bu bölgeyi Welinton ve Tayyip Talha'ya teslim edecek. Ersin'in de tribünlerden tepki alması, kalenin yeniden Mert Günok'a verilmesi fikrini oluşturdu.

SPOR ÖZET | Beşiktaş-Şanlıurfaspor: 4-2

Dele Alli kesik yiyecek

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Teknik direktör Şenol Güneş, orta sahada ise Gedson Fernandes'den vazgeçmemesi gerektiğini anladı. Maça girdikten sonra adeta oyunun ve skorun dönmesini sağlayan Portekizli oyuncu, deneyimli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri olacak. Orta sahanın organizasyonunu tamamen Gedson'a bırakacak olan Güneş, performansını beğenmediği Dele Alli'yi ise artık yedek oturtacak.

Şenol Güneş, Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında Dele'yi oyundan aldı.

Taraftar ıslıkladı

Göreve geldiğinde Dele Alli ile ilgili olumlu cümleler kullanan ve onu kazanmak istediğini ifade eden Şenol Güneş, Şanlıurfaspor maçında erkenden oyundan aldığı ve Beşiktaşlı taraftarların da ıslıkladığı İngiliz yıldız konusunda artık ısrarcı olmayacak.

Dele Alli, sezon başından İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanmıştı.

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Cenk Tosun Güven veriyor

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı ancak bir önceki teknik direktör Valerien Ismael döneminde adeta formayı unutan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle adeta kendini buldu.

En son Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçında kısa sürede 2 gol ve 1 asist yaparak turu getiren tecrübeli futbolcu, şu anda teknik heyetin en gözde oyuncusu durumunda.

Siyah-beyazlı taraftarlar da ligde şampiyonluk yarışından kopmamak için Cenk'e büyük iş düştüğünü ve bu konuda büyük güven verdiğini düşünüyor.

Cenk Tosun'dan sevgilerle... 🖤



İyi geceler büyük Beşiktaş taraftarı. 🦅 pic.twitter.com/TV03a6KGWR REKLAM December 21, 2022



