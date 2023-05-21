Şenol Güneş: Eksikleri de olan bir maçtı

Şenol Güneş
Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hataları ve eksikleri ile irdelenmesi gerekiyor. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu. Güzel işler oldu ama eksikleri de olan bir maçtı.
Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tohumu sokanlara izin vermeyelim
Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz.