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Spor

Şenol Güneş: Eksikleri de olan bir maçtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

22:16 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hataları ve eksikleri ile irdelenmesi gerekiyor. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu. Güzel işler oldu ama eksikleri de olan bir maçtı.

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tohumu sokanlara izin vermeyelim

Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz.




#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
35 dakika önce
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