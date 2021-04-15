Şenol Güneş en beğendiği kaleciyi açıkladı

Ay-yıldızlı ekibimizin teknik patronu Şenol Güneş Tivibu Spor'da katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Deneyimli teknik adam, uzun yıllar A Milli Takım'ın kalesini koruyan Rüştü Reçber'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları;
"En iyi kaleci Rüştü Reçber'dir"
- "Türkiye'de geçmişten bugüne kadar gelen en iyi kaleci Rüştü Reçber'dir. Rüştü çok daha iyi bir kaleci olabilirdi, kendisini de daha da fazla geliştirebilirdi. Şu anda da iyi kaleciler var ama bunları daha 'tam oldu' olarak kabul etmiyorum. Çok iyi kalecilerimiz var şu anda hepsini takip ediyoruz."
"Ben kesin görürüm merak etmesinler"
- "Zamanı geldiği zaman herkese gereken şans veririz. Her takım, benim kalecim en iyisi diyor, bu çok güzel bir şey; milli takımın ne kadar istendiğini gösteriyor. Uğurcan, Altay, Volkan, Mert, Serkan, Sinan, Ersin... Çok iyi kaleciler. Her kaleciyi takip ediyoruz ama milli takımda da 7-8 kaleciye forma veremiyoruz. Kalecilerimiz çok çalışacak, süreklilik sağlayacak; mutlaka birisi görür, ben kesin görürüm merak etmesinler."