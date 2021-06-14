Şenol Güneş Galler planını hazırladı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya’ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, gözünü Çarşamba günü oynayacağı Galler maçına çevirdi. Gruptan çıkabilmek adına en az 4 puanı almayı planlayan A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş, bütün hesaplarını Galler’i yenmek üzerine yapıyor.

İsviçre ile Galler’in berabere kalması ile umutlarını daha da artıran ay-yıldızlılarımız, Çarşamba günü İtalya maçının aksine kendi kimliğini sahaya yansıtmaya çalışacak. İtalya karşısında hücum opsiyonlarında neredeyse orta sahayı dahi geçmekte zorlanan A Milli Takım’da, Güneş bu kez farklı bir strateji deneyecek. Kontrollü oyundan ve savunma önceliğinden vazgeçecek olan tecrübeli teknik adam, daha ofansif ve hücum futbolu oynatacak. Kadroda fazla değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Güneş, takım kurgusunu daha önde yapacak.

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Burak Yılmaz devrede

Galler’in yan toplarda etkili olduğunu takıma anlatan Şenol Güneş, duran toplara özel çalışıyor. Merih ve Çağlar’ın yanı sıra, Ozan Tufan ve Kenan’la da konuşan Güneş, birebir eşleşmelere çok önem veriyor. Bu kez Yusuf ve Hakan Çalhanoğlu’nu Burak Yılmaz’a yakın oynatmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş, adeta 3 forvet taktiği deneyecek. Takımın kazanmaktan başka çaresi olmadığı oyunculara anlatan Güneş, İtalya maçının kötü etkilerini de silmek istiyor. Burak Yılmaz’ın da takım arkadaşlarını Galler maçına motive etmek için bire bir görüşmeler yaptığı ve takımdaki puslu havanın dağıldığı gelen haberler arasında.

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