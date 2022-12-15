Şenol Güneş'ten Ghezzal ve Saiss açıklaması

Beşiktaş, hazırlık maçında Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hala yolun başındayız"
- "Çalışmalar iyi geçti. Günde 2 ortalamayla devam ettik. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. Daha iyiyiz ama hala yolun başındayız. Tüm oyuncular iyi çalıştı. Beşiktaş'ın oyun anlayışına göre arayışlarımız oldu."
- "Sistemi değiştirmeyi denedik. Arkadaşların cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemem. Hazırlık maçlarının sonucunun değil oyununun anlamı vardır. Kendi oyunumuzla goller atmaya çalıştık. İkinci yarılarda kopmalar oluyor. Fizik kadar oyun alışkanlıkları da var. Bildikleri var, duyguları var. Akıl kullanırlarsa artı getirir. Pozisyon da bulsanız o anlarda doğru oynadığınız anlamına gelmez. Bunları düzeltmez. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız."
"Gücümüz de umudumuz da var"
- "Eksiği olanlar var. İdmana katılamayanlar, olamayanlar var. Bunları da resmi maçlarda düzelteceğiz. Şanlıurfaspor ile başlayıp Gaziantep ile devam edeceğiz. Maçı kazanmayı düşünen, oyununu coşkuyla rakibine kabul ettiren, bütünleşen bir takım olmak istiyoruz. Gücümüz de umudumuz da var. "
"Ghezzal şubat başı ya da sonunda dönecek"
- "Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız. Sakatlıklar da oldu. Saiss'in durumu var. Bugün Tayyip şanssız bir çarpışma geçirdi. Kaşındaki yarılma dışında bir şey yoktur umarım. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikleri var. Ghezzal'ın durumu daha sonra belli olacak. Ghezzal, şubat başında veya sonunda dönecek. Tam bilemiyoruz. İyi gidiyor. Omzu sakat olan Oğuzhan var."
"Saiss'in hem bize hem de kendisine zararı oldu"
- "Romain Saiss'ın durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse üstüne çıkar. Sakatken oyuncular bazen bu tercihleri yapabiliyor. Oyuncunun randımanı düşer, sakatlığı büyür. Takıma katkısı olmadı, hem bize, hem kendine, herkese zararı oldu. Bakacağız."
"Temel değerler olunca sistem kolaylaşır"
- "Günümüzde taktik sistemler konuşulur. Eldeki oyunculardan takım içerisinde nasıl randıman alırız diye düşünüyoruz. Bekler 3'lüde farklı, 4'lüde farklı. Stoperler için de farklı. Sistem değişiklikleri günümüzde anında sahada oluyor. Oyuncun topu boş kaleye atamıyorsa, top kazanamıyorsan hangi sistemle oynarsan oyna. Pas kötü, topu iyi kullanamıyorsan, rakibi oynatıyorsan sistem seni kurtarmaz. Temel değerler olunca sistem kolaylaşır. O hoca bunu, bu hoca şunu oynadı olmaz. Başka bir sistem de olabilir. Bazen tek savunmayla oynuyor, bazen 5'li oluyor, bazen tek forvet, bazen 5 forvet. Oyuncuların bunu bilmesinde fayda var tabii. Bu yüzden sık toplantılar yaptık. Bek ne yapar, orta saha ne yapar, hücumcular ne yapar, birlikte neler yaparız hep bunları çalıştık."
"Herkes katkı yapmalı"
- "Bugün ileride iki kanatla oynadık, iki kanatsız da oynayabiliriz. Olumsuz değil olumluyuz. Weghorst, Saiss'ın gelmesi neler değiştirir bakacağız. Düşüneceğiz, göreceğiz. Eldeki oyuncuların çalışması iyi. Oyuncuları gördük. Biz de dahil herkes katkı yapmalı. Tüm oyuncular benim için değerli. Onlar için önemli olan oyunlarını üst seviyeye çıkarmalı. Sevgi, saygı, güven ortamı olan kamp geçirdik."
- "Bir oyuncu iyi olacaksa kendi iyi olur. Benden önceki hoca da katkı yapmaya çalışıyor, ben de... Hocalar katkı yapar. Ben genel şeyler söylerim. Ben hoca olarak çok şey vermek zorundayım, oyuncu da almalı. Ancak, önce oyuncu istemeli. Takımın değerini üste çıkaran oyuncu varsa başımın üstünde yeri var. Altyapıdan gelenle tecrübeli arasında farkım yoktur. Farkı yaratan katkılarıdır."
"Gitmek istiyorsa o zaman karar veririz"
- "12 Ocak'taki transfere kadar yeni oyuncu olmayacak, bu oyuncular olacak. Bu oyuncuların hataları varsa, eksikleri varsa değerlendiririz. Gerekli olunca ortaya koyarız. Bugün oyuncularla ilgili konuşmanın hiçbir faydası yok. Eksiği varsa da o da bizim evladımızdır. Biz iyi bir takımız, beraberiz. Olumsuz konuşarak aşağı çekmek istemeyiz. Sahaya çıkan oyuncuya destek vermeliyiz. Katkı veremiyorsa, gitmek istiyorsa o zaman karar veririz. Medyadaki bazıları konuşuyor, gündem yapıyor. Biz bu işlerin içinde yokuz. Kötü niyeti yok ama yanlış. O gidecek, bu gelecek. Biz şu an kimseyi alamayız, gönderemeyiz. Benim beğenip, beğenmediğim... Ben şu an o kadarı veremiyorum. Eldeki en iyilerle sahaya çıkmaya çalışacağız."