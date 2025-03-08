Şenol Güneş Hatayspor yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.





Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

'Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum'

"Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum."





'Bunun sorumlusu benim'

"Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim."

'Devre arası çıkmak istediğini söyledi'

"Elimizdeki oyunculardan geçen haftadan bu yana sakatlığı olan Zubkov var, ilk yarıda ağrısı olduğunu söyledi. Oyun da sıkışınca, bulunduğu dönemde iyi oynadı ama oyundan düşebileceğini düşündük. Devre arası da çıkmak istediğini söyledi. Aynı durum Banza'da da vardı. Onu da değiştirebilirdik belki ama gol atabilir diye düşündük. 2-3 tane daha sakatlıktan dönen oyuncumuz vardı.

'Bizim için de talihsizlik oldu'

"Enis Destan da tam hazır değildi. Dragus, biraz daha canlıydı, o yüzden aldık. Ama Cham kendi oyunun çok altında kalmak zorunda kalınca onun için de bizim için de talihsizlik oldu. Keza Mendy'nin oyuna ofansif katkısı az olduğu için Ozan'ı aldık. Değişikliklerin çok etkiyi yapmaması eleştirileri normal hale getirdi."





Taraftarların istifa tezahüratları hakkında

"O tip işlere karar vermek için başkan ve yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru kararı veririz. Öyle bir sorunumuz yok. Ama geldiğimden bu yana başkan ve yönetim elinden geleni gösterdi. Yönetimden kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Saha sonucu kötüyse sorumlusu benim. Kendimi koruyacak bir karar almam, yönetimi koruyacak karar alırım. Taraftarı mutlu edecekse de alırım."



















